George Clooney e Amal un tocco di Hollywood a Milano e un rito scaramantico in Galleria…

George Clooney e sua moglie Amal sono arrivati a Milano per una serata speciale. Alla festa di inaugurazione di uno spazio Omega in Galleria Vittorio Emanuele II, i due sono comparsi a sorpresa, attirando l’attenzione di tutti. Si sono mescolati tra gli ospiti del cinema italiano e internazionale, senza fare troppo rumore. La coppia ha partecipato a un rito scaramantico, tipico di chi cerca fortuna e protezione prima di un evento importante. La loro presenza ha fatto discutere, anche perché non era annunciata.

Accanto ai Clooney, c’erano, tra gli altri, Saul Nanni e Park Bo-gum. George Clooney ha scelto un completo classico, scuro, giocato su linee pulite e dettagli essenziali. Amal ha puntato su un abito elegante e misurato, con una silhouette netta e accessori discreti. Eleganza ma anche gioco: George e Amal non hanno rinunciato al rito scaramantico milanese per eccellenza: calpestare il Toro raffigurato al centro della galleria Vittorio Emanuele. La loro presenza non era stata annunciata e proprio per questo ha attirato subito l’attenzione. Clooney, intercettato dai fotografi, ha scherzato sulla propria immagine, chiedendo di essere ringiovanito con i filtri. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

