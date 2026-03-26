Italia Fiorello intervista Buffon E quella gufata all' Irlanda del Nord

Da gazzetta.it 26 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Gianluigi Buffon è stato ospite a "La Pennicanza" prima della cruciale sfida playoff contro l'Irlanda del Nord. Fiorello, conduttore del podcast, ha intervistato - tramite videochiamata - il campione del Mondo e gli ha chiesto come stessero i giocatori della Nazionale. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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