Durante una partita tra Bosnia e Italia, l’arbitro ha espulso un calciatore italiano, Alessandro Bastoni, a causa di un errore di valutazione. La gara si è svolta a Zenica, con l’Italia in vantaggio all’intervallo sotto la guida di Gennaro Gattuso. L’espulsione ha avuto un impatto sulla seconda parte del match, che potrebbe influenzare le sorti delle qualificazioni per il Mondiale.

Un episodio che ha condizionato una gara e di conseguenza il Mondiale. L'Italia di Gennaro Gattuso ha concluso il primo tempo di Zenica in vantaggio contro la Bosnia. Al quindicesimo ha segnato il solito Moise Kean, ormai arrivato alla sesta rete consecutiva: un record per la nostra selezione. Gli avversari, però, non si sono dati per vinti. Anzi. Hanno tentato di pareggiarla fino all'ultimo secondo della prima frazione regolamentare. Gli Azzurri hanno tenuto. Il secondo tempo, però, Gattuso lo ha giocato in 10 contro 11. Il motivo? Il difensore interista Alessandro Bastoni è stato espulso. Il fallo è arrivato dopo un guizzo dell'esterno offensivo bosniaco che è riuscito a cogliere di sorpresa la difesa italiana. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Bosnia-Italia, espulso Alessandro Bastoni: l'errore che può costare il Mondiale

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