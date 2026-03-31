Bosnia Italia 0-1 LIVE | Azzurri in 10 uomini espulso Bastoni

Alle 20:45 si gioca a Zenica la sfida tra Bosnia e Italia, valida come finale playoff per i Mondiali. L'incontro si svolge allo stadio Bilino Polje e vede gli Azzurri in inferiorità numerica dopo l'espulsione di Bastoni. La partita viene seguita in diretta, offrendo aggiornamenti sul risultato e sugli sviluppi in campo.

di Francesco Aliperta Appuntamento alle 20:45 al Bilino Polje di Zenica per Bosnia Italia, finale playoff per i Mondiali: seguila live con noi. Tutto pronto al Bilino Polje di Zenica per Bosnia Italia, match valevole per la finale dei playoff per qualificarsi ai Mondiali 2026 in programma negli Stati Uniti, in Canada e in Messico. Chi vince, staccare il pass per giocare la massima competizione internazionale per nazioni. SEGUI QUI IL LIVE DI BOSNIA ITALIA. Formazioni ufficiali BOSNIA (4-4-2): Vasilj; Dedic, Muharemovic, Katic, Kolasinac; Bajraktarevic, Sunjic, Basic, Memic; Demirovic, Dzeko. C.T.: Barbarez. ITALIA (3-5-2): Donnarumma; Mancini, Bastoni, Calafiori; Politano, Barella, Locatelli, Tonali, Dimarco; Retegui, Kean. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Bosnia Italia 0-1 LIVE: Azzurri in 10 uomini, espulso Bastoni Articoli correlati Bosnia Italia 0-1 LIVE: Kean porta avanti gli azzurri, espulso Bastoni! INTERVALLOdi Marco BaridonBosnia Italia LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la finale playoff Mondiali 2026 L’Italia è... Bosnia Italia LIVE 0-1: Bastoni lascia in 10 gli azzurri, si va all’intervalloGasperini Roma, alta tensione con Massara! Occhio al futuro di entrambi: cosa accadr Una selezione di notizie su Bosnia Italia Temi più discussi: Dall’ultima di Sacchi come ct al gol di Frattesi che illuse Spalletti: i precedenti di Bosnia-Italia; I destini incrociati di Italia e Bosnia: ricordate il 2014? Cosa faceva Dzeko e l'ultimo gol dell'Italia a un Mondiale; Bosnia-Italia nel catino di Zenica, ma lo stadio avrà una capienza ridotta: ecco perché; La prima Bosnia-Italia. Live Bosnia-Italia 0-1, il vantaggio di Kean: Bastoni espulso al 40esimoRiflettori puntati su una sfida di vitale importanza in quel di Zenica, dove Bosnia e Italia si giocano l'accesso alla fase finale del Mondiale 2026. Gli Azzurri ci arrivano con ... ilmattino.it Bosnia-Italia: azzurri in vantaggio 1-0, Kean sblocca il risultato dopo 15 minuti. Al 41' cartellino rosso per BastoniSi gioca Bosnia-Italia per le qualificazioni ai Mondiali. Gli azzurri passano in vantaggio 1-0 grazie a un gol di Kean, che sblocca il risultato dopo 15 minuti. Al 35' occasione da gol per la Bosnia ... gazzettadiparma.it Bastoni espulso al 41' durante Bosnia-Italia per un fallo che impedisce una chiara occasione da gol: cartellino corretto Azzurri in vantaggio al termine del primo tempo grazie alla rete di Kean, ma ora la partita si complica. #Inter #InterDipendenza #Bosn - facebook.com facebook Bosnia-Italia, le formazioni ufficiali: Gattuso conferma l'undici vincente #SempreMilan #ACMilan #Milan x.com