Bosnia-Italia clamoroso | ecco perché non ci sarà la goal line technology

A poche ore dall'inizio della partita tra Bosnia e Italia, è stata annunciata l'assenza della goal line technology. La decisione ha sorpreso molte persone, considerando che si tratta di un match decisivo per entrambe le squadre. La sfida si svolge a Zenica, con l’Italia che si gioca una possibile qualificazione. L’assenza di questa tecnologia potrebbe influenzare le decisioni arbitrali durante l’incontro.

Una sorpresa clamorosa a poche ore dal fischio di inizio. L'Italia si gioca la vita contro la Bosnia a Zenica. La formazione guidata da Gennaro Gattuso giocherà per garantirsi la qualificazione ai prossimi Mondiali di calcio. Un evento al quale gli Azzurri mancano da ben 12 anni. Un'infinità di tempo, se si pensa che la nostra Nazionale può vantare in bacheca 4 coppe del mondo. Ebbene, Donnarumma e compagni dovranno fare a meno della goal line technology. Il motivo? Lo stadio di Zenica, teatro della partita, non è attrezzato per questa tipologia di supporto. Come ricorda Adnkronos, l'arbitro Clement Turpin (designato per la sfida) scenderà dunque in campo senza il classico orologio al polso, per verificare la validità dei gol. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Bosnia-Italia, clamoroso: ecco perché non ci sarà la goal line technology Articoli correlati Leggi anche: Clamoroso, a Zenica niente goal line technology per Bosnia-Italia: ecco perché Bosnia-Italia, a Zenica non ci sarà la Goal Line TechnologyStrano ma vero: Bosnia-Italia si giocherà senza l’ausilio della goal line technology, il sistema tecnologico utilizzato per stabilire se il pallone... Una raccolta di contenuti su Bosnia Italia clamoroso ecco perché non... Temi più discussi: Fabrizio Danese, l'unico calciatore italiano in Bosnia: Attento Gattuso, qui sono sicuri di vincere; Italia, l'ultima avversaria sarà la Bosnia: il Galles si arrende ai rigori. Ecco le 4 finali playoff; SportMediaset: Inter, il nervo scoperto Video; Bosnia-Italia: la febbre di Zenica, 500 euro per un posto in prima fila sul balcone. Clamoroso, a Zenica niente goal line technology per Bosnia-Italia: ecco perchéLa strumentazione che evita i casi di gol fantasma non è stata installata al Bilino Polje e non sarà disponibile per Bosnia-Italia ... gazzetta.it Bosnia-Italia live dalle 20.45, ultime notizie e probabili formazioni: Gattuso vuole il MondialeRiflettori puntati su una sfida di vitale importanza in quel di Zenica, dove Bosnia e Italia si giocano l'accesso alla fase finale del Mondiale 2026. Gli Azzurri ci arrivano con ... ilmattino.it #Bosnia- #Italia, la carica di #Materazzi con le immagini del 2006: "Forza azzurri" x.com Bosnia-Italia, niente Goal-line technology: il VAR può salvare l’arbitro - facebook.com facebook