Bosnia-Italia anche Djokovic e Ceferin a Zenica

Questa sera a Zenica si disputa la partita tra Bosnia e Italia, valida per la finale playoff per i Mondiali 2026. Durante l’evento, è presente anche Novak Djokovic, che è stato ospite d’onore. Non sono stati comunicati altri dettagli riguardo a eventuali interventi o dichiarazioni del tennista. È previsto inoltre la presenza di Ceferin, senza ulteriori specifiche.

Novak Djokovic ospite d’eccezione questa sera alla partita tra Bosnia e Italia, valida per la finale playoff per i Mondiali 2026. Il 38enne serbo, ex n°1 del mondo e uno dei tennisti più vincenti di tutti i tempi, siederà in tribuna a Zenica, nello stadio Bilino Polje. L’annuncio della Federazione bosniaca. Presente anche il presidente dell’Uefa Aleksander Ceferin. Lo rende noto la stessa federazione bosniaca sui propri canali social e sul suo sito, annunciando che “il presidente della Federazione calcistica della Bosnia ed Erzegovina, Vico Zeljkovic, ha incontrato oggi a pranzo il presidente della Uefa, Aleksander Ceferin, in Bosnia ed Erzegovina per la finale dei play-off per i Mondiali. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Bosnia-Italia, anche Djokovic e Ceferin a Zenica Articoli correlati Tra i 9000 di Zenica ci sarà anche... Djokovic. Ama l'Italia, ma ecco perché tiferà BosniaSugli spalti di Bosnia-Italia ci sarà uno spettatore d’eccezione: Novak Djokovic. Djokovic a Zenica per Bosnia-Italia: un rivale in più per la Nazionale nella finale dei playoffNovak Djokovic sarà uno degli spettatori della finale playoff tra Bosnia e Italia. Tutti gli aggiornamenti su Bosnia Italia anche Djokovic e Ceferin... Temi più discussi: Djokovic a Zenica per Bosnia-Italia: il legame speciale con le 'piramidi'; Tra i 9000 di Zenica ci sarà anche... Djokovic. Ama l'Italia, ma ecco perché tiferà Bosnia; L'Italia avrà un avversario in più: Djokovic a Zenica per Bosnia-Italia fa impazzire i tifosi; Djokovic sugli spalti a Zenica: ecco il motivo per cui il fuoriclasse serbo assisterà a Bosnia-Italia. Bosnia-Italia, anche Djokovic e Ceferin a ZenicaNovak Djokovic ospite d'eccezione questa sera alla partita tra Bosnia e Italia, valida per la finale playoff per i Mondiali 2026. Il 38enne serbo, ex n°1 del ... lapresse.it Bosnia-Italia ai playoff Mondiali, le news in direttaAd assistere a Bosnia-Italia stasera in tribuna a Zenica ci sarà anche il fuoriclasse serbo. Cosa lega Novak Djokovic a quei luoghi famosi per le cosiddette 'piramidi bosniache'? Con Gianluigi Bagnul ... sport.sky.it Bosnia-Italia, cosa succede stasera in caso di vittoria, pareggio o sconfitta: tutti gli scenari possibili e futuri - facebook.com facebook Nonostante l’importantanza della sfida, in Bosnia-Italia di questa sera non ci sarà la goal line technology: lo Stadion Bilino Polje di Zenica, infatti, non è attrezzato. In caso di dubbio sulla validità di un gol, l’arbitro potrà verificare al VAR x.com