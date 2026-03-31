Bosnia-Italia Abodi su playoff Mondiali 2026 | Saremo in 60 milioni a tifare

Il ministro dello sport ha commentato la prossima partita tra Bosnia e Italia, affermando che sarà una sfida difficile ma che l’obiettivo è vincere tutti insieme. Ha aggiunto che, sebbene siano undici i giocatori in campo, ci saranno circa 60 milioni di italiani a tifare per la nazionale. Ha anche sottolineato l’importanza di mantenere uno spirito positivo durante l’incontro.

“Sarà una partita complicata, ma lo spirito deve essere quello dei giorni più nobili. È una partita che vogliamo vincere tutti insieme: scendono in campo in undici, ma saremo 60 milioni di italiani, o poco di meno a tifare”. Il ministro dello Sport Andrea Abodi ha parlato così dell’impegno di questa sera della Nazionale italiana, a margine della celebrazione del 25° anniversario del Servizio Civile Universale a Rozzano, in provincia di Milano. Italia e Bosnia si affrontano questa sera a Zenica, in una sfida decisiva per le qualificazioni ai Mondiali 2026. “Vogliamo andare in America, in Canada, in Messico. Vogliamo giocarci il nostro Mondiale e quindi ci affidiamo a tutta la squadra e a Gattuso in prima persona”, ha continuato Abodi. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Bosnia-Italia, Abodi su playoff Mondiali 2026: “Saremo in 60 milioni a tifare” Articoli correlati Bosnia-Italia, balconi su stadio a Zenica in affitto a 500€ per guardare la finale playoff per i mondiali di calcio 2026 - VIDEOIl piccolo stadio, nel cuore della città industriale, a 70 chilometri da Sarajevo, non potrà accogliere 15600 spettatori: una sanzione Fifa, infatti,... Bosnia-Italia, le probabili formazioni dei playoff Mondiali: Pio Esposito favorito su ReteguiL’Italia scende in campo contro la Bosnia per la finale dei playoff per la qualificazione ai Mondiali 2026: Gattuso dovrebbe fare un solo cambio in... Una selezione di notizie Discussioni sull' argomento Italia, scoppia il caso: l'esultanza per la Bosnia offende i rivali playoff. Abodi: Polemica inutile; Esultanza dell'Italia per la Bosnia, Abodi: Polemica senza senso; Cos’è questo video che ha fatto litigare Italia e Bosnia Erzegovina nel calcio; Il Ministro Abodi placa la polemica: Nessuna esultanza eccessiva dell’Italia. LIVE Alle 20.45 Bosnia-Italia: Gattuso punta su Kean-Retegui. Barbarez con Dzeko e DemirovicÈ il momento della verità. L'Italia di Gattuso gioca contro la Bosnia l'ultima possibilità di qualificarsi ai Mondiali di Canada, Stati Uniti e Giappone. Nella semifinale playoff gli azzurri hanno sup ... gazzetta.it 2026 BOSNIA ED ERZEGOVINA ITALIA Ore 20.45 Stadio Bilino Polje - Zenica #RaiUno #BosniaItalia #Nazionale #Azzurri #VivoAzzurro facebook Gattuso ha scelto chi sono i 5 calciatori tagliati che guarderanno Bosnia-Italia dalla tribuna x.com