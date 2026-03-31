Nella partita valida per la finale playoff Mondiali 2026 tra Bosnia ed Italia, l’Italia si trova in vantaggio per 1-0 grazie a un gol di Kean. Durante il primo tempo, un giocatore italiano è stato espulso per decisione dell’arbitro. La cronaca della gara, aggiornata in tempo reale, include dettagli sulla sintesi, moviola e risultato.

di Marco Baridon Bosnia Italia LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la finale playoff Mondiali 2026. L’Italia è attesa dalla finale playoff con la Bosnia, con l’obiettivo di staccare il pass per i Mondiali 2026. Azzurri chiamati a centrare l’accesso alla Coppa del Mondo dopo 12 anni di astinenza. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Bosnia Italia 0-1: sintesi e moviola. 43′ CAMBIO ITALIA – Gatti prende il posto di Retegui. 42′ ESPULSO BASTONI – Ingenuità del difensore che interviene in scivolata sull’azione personale di Memic che era scappato via in velocità e si involava verso la porta. 38′ OCCASIONE BAJRAKTAREVIC – L’esterno bosniaco semina il panico sulla destra, poi crossa al centro per il colpo di testa di Demirovic che termina sul fondo di un soffio. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Bosnia Italia 0-1 LIVE: Kean porta avanti gli azzurri, espulso Bastoni! INTERVALLO

Articoli correlati

Bosnia Italia 0-1 LIVE: Kean porta avanti gli azzurridi Marco BaridonBosnia Italia LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la finale playoff Mondiali 2026 L’Italia è...

LIVE Bosnia-Italia 0-1, Qualificazioni Mondiali calcio 2026 in DIRETTA: Kean porta avanti gli azzurri, reagiscono i bosniaciCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 41′ Alto il tiro di testa di Demirovic.

Una raccolta di contenuti su Bosnia Italia

Temi più discussi: Dall’ultima di Sacchi come ct al gol di Frattesi che illuse Spalletti: i precedenti di Bosnia-Italia; I destini incrociati di Italia e Bosnia: ricordate il 2014? Cosa faceva Dzeko e l'ultimo gol dell'Italia a un Mondiale; Bosnia-Italia nel catino di Zenica, ma lo stadio avrà una capienza ridotta: ecco perché; La prima Bosnia-Italia.

Live Bosnia-Italia 0-1, il vantaggio di Kean: Bastoni espulso al 40esimoRiflettori puntati su una sfida di vitale importanza in quel di Zenica, dove Bosnia e Italia si giocano l'accesso alla fase finale del Mondiale 2026. Gli Azzurri ci arrivano con ... ilmattino.it

Bosnia-Italia: azzurri in vantaggio 1-0, Kean sblocca il risultato dopo 15 minuti. Al 41' cartellino rosso per BastoniSi gioca Bosnia-Italia per le qualificazioni ai Mondiali. Gli azzurri passano in vantaggio 1-0 grazie a un gol di Kean, che sblocca il risultato dopo 15 minuti. Al 35' occasione da gol per la Bosnia ... gazzettadiparma.it

Bastoni espulso al 41' durante Bosnia-Italia per un fallo che impedisce una chiara occasione da gol: cartellino corretto Azzurri in vantaggio al termine del primo tempo grazie alla rete di Kean, ma ora la partita si complica. #Inter #InterDipendenza #Bosn - facebook.com facebook

Bosnia-Italia, le formazioni ufficiali: Gattuso conferma l'undici vincente #SempreMilan #ACMilan #Milan x.com