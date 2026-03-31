Bosnia Italia 0-1 LIVE | Kean porta avanti gli azzurri

L’Italia si è aggiudicata la partita contro la Bosnia con un risultato di 1-0, grazie a un gol di Kean. La sfida, valida per la finale playoff dei Mondiali 2026, si è svolta in Bosnia e ha visto gli azzurri conquistare la vittoria in trasferta. Seguiamo la cronaca in tempo reale, con dettagli sulla partita, moviola e tabellino.

di Marco Baridon Bosnia Italia LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la finale playoff Mondiali 2026. L’Italia è attesa dalla finale playoff con la Bosnia, con l’obiettivo di staccare il pass per i Mondiali 2026. Azzurri chiamati a centrare l’accesso alla Coppa del Mondo dopo 12 anni di astinenza. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Bosnia Italia 0-1: sintesi e moviola. 15′ GOL KEAN – Azzurri avanti! Vasilj sbaglia il rinvio regalando palla a Retegui: tocco per Kean che apre il piattone e battezza l’incrocio dei pali. 7′ TIRO DEMIROVIC – L’attaccante della Bosnia arriva alla conclusione dal limite dell’area ma il suo tentativo è troppo centrale e non coglie impreparato Donnarumma. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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