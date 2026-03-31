Durante un controllo in via Passanti Flocco a Boscoreale, i Carabinieri hanno scoperto armi e droga nascosti tra le scale di un edificio. Sono stati trovati 188 proiettili, due pistole e più di due chili di sostanze stupefacenti. L’intervento ha portato al sequestro di tutto il materiale illegale, che sarà analizzato per approfondimenti investigativi.

Rinvenuti 188 proiettili, due pistole e oltre due chili di stupefacenti durante un controllo in via Passanti Flocco. Il servizio coordinato dei Carabinieri. Altro importante sequestro messo a segno dai Carabinieri della Compagnia di Torre Annunziata. I militari del Nucleo Operativo e del Nucleo Radiomobile erano impegnati in un servizio coordinato di controllo tra le strade di Boscoreale. La scoperta in via Passanti Flocco. È via Passanti Flocco, zona residenziale della città, quando una gazzella si ferma davanti a un palazzo. La luce è accesa e il portone risulta spalancato. I Carabinieri entrano, ma l’androne è apparentemente vuoto. Dietro la scala, però, attirano l’attenzione una busta di un noto brand di lusso. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Boscoreale, armi e droga nascosti tra le scale: maxi sequestro dei Carabinieri

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