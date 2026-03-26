Tre ettari di bosco in fiamme Pompieri al lavoro per ore

Un incendio si è sviluppato ieri mattina su un’area di circa tre ettari di bosco situata lungo via Prunaro, tra Sasso Marconi e Monte San Pietro. Le fiamme hanno interessato il territorio di quest’ultima zona, richiedendo l’intervento di diverse squadre di vigili del fuoco che sono rimaste impegnate nelle operazioni di spegnimento per diverse ore.

Un vasto incendio si è scatenato ieri mattina in un’area boschiva all’altezza di via Prunaro, nel territorio di Sasso Marconi al confine con Monte San Pietro. Mancavano pochi minuti a mezzogiorno quando le fiamme hanno iniziato a divampare tra la vegetazione, alimentate anche dai forti venti, dando origine a un rogo di grandi dimensioni che ha interessato circa tre ettari di terreno e reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco. Subito dopo le prime segnalazioni, una ventina di caschi rossi è giunta sul posto con otto automezzi dai distaccamenti di Monzuno, Vergato, Casalecchio e Bazzano, oltre che dalla sede centrale di Bologna. A supporto delle operazioni anche l’elicottero del Reparto Volo, mentre sul luogo dell’incendio sono arrivati anche i carabinieri della forestale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Tre ettari di bosco in fiamme. Pompieri al lavoro per ore Articoli correlati Fiamme sul Monte Petrinone, bilancio drammatico: "In fumo 18 ettari di bosco"Diciotto ettari di bosco sono andati in fumo sul Monte Petrinone - Collina di Sant’Antonio, tra Sparanise e Francolise. Incendio nel milanese, fiamme divampano in una casa: pompieri al lavoroUn incendio è divampato all’interno di una casa all’angolo tra le vie Pirovano e Milano a Legnano (hinterland nord-ovest) nella mattinata di giovedì... Una selezione di notizie su Tre ettari Temi più discussi: Tre ettari di bosco in fiamme. Pompieri al lavoro per ore; Giornata mondiale delle foreste: i boschi, una risorsa per l’economia; L’Ammonite, casa d’autore nel verde; Giornata Mondiale delle Foreste: come stanno i nostri boschi?. Tre ettari di bosco in fiamme. Pompieri al lavoro per oreUn vasto incendio si è scatenato ieri mattina in un’area boschiva all’altezza di via Prunaro, nel territorio di Sasso Marconi al confine con Monte San Pietro. Mancavano pochi minuti a mezzogiorno quan ... ilrestodelcarlino.it Bosco distrutto e legname rivenduto, danni per 37 ettari alle porte di Torino(ANSA) - TORINO, 24 MAR - Quattro persone sono indagate per un vasto taglio boschivo illegale all'interno del Parco della Mandria, a Venaria, alle porte di Torino. Si tratta del legale rappresentante ... msn.com Ecco tre ettari di borraggine. Li coltiva la famiglia Gervasio-De Palma nell'Azienda Agricola Spirito Contadino De Palma s.a.s. ubicata a Borgo Tressanti, frazione rurale di Cerignola (FG), da oltre trenta anni. I genitori degli attuali gestori hanno raccolto inizialm - facebook.com facebook