Il bonus nido fa arrabbiare ancora i genitori del Lazio dimezzata la soglia Isee per l' accesso

I genitori della regione Lazio manifestano insoddisfazione per i bonus nido, che sono stati dimezzati per quanto riguarda la soglia Isee per poter accedere. Dopo i problemi dell’anno precedente, quando i fondi sono stati rapidamente esauriti e l’accesso alla piattaforma digitale è stato complicato, anche questa volta si registrano proteste a causa delle modifiche apportate ai requisiti di accesso.

Le famiglie: "Discriminatorio". Ma la Regione replica: "Decisione inevitabile, dal prossimo anno cambierà tutto" I bonus nido della Regione fanno, ancora una volta, arrabbiare i genitori di Viterbo e del Lazio. Dopo il caos dell'anno scorso, con i fondi esauriti in poche ore e le difficoltà ad accedere alla piattaforma e-family per presentare la domanda, stavolta a sollevare polemiche è l'abbassamento della soglia Isee da 60mila a 30mila euro per accedere al servizio. Dalla Regione rispondono però che “non si poteva fare diversamente”, considerati anche le difficoltà e i ritardi “dovuti al cambio della piattaforma per l'erogazione dei buoni nido e per la non autosufficienza. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

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