Iscrizione nido d’infanzia Cambiano i criteri | Più attenzione ai bisogni reali delle famiglie

A partire da quest’anno, gli undici comuni dell’Unione Empolese Valdelsa introdurranno nuovi criteri zonali per l’iscrizione ai nidi d’infanzia, con l’obiettivo di rispondere in modo più efficace ai bisogni concreti delle famiglie. Questi cambiamenti influiranno sulla formazione delle graduatorie e sulla selezione degli iscritti, favorendo un’attenzione maggiore alle esigenze specifiche delle famiglie residenti nella zona.

Da quest’anno gli undici comuni dell’ Unione Empolese Valdelsa adotteranno nuovi criteri zonali per l’ammissione ai nidi d’infanzia, che entreranno in vigore per la formazione delle graduatorie. Il provvedimento, approvato dalla Conferenza zonale per l’educazione e l’istruzione, si inserisce in un processo di revisione avviato nel 2024, con l’obiettivo di garantire maggiore equità, trasparenza e qualità dei servizi educativi per la prima infanzia. Questa riforma si basa su un aggiornamento dei criteri precedenti, in vigore dal 2014 e già modificati nel 2023. Il nuovo sistema, frutto di un confronto tecnico-politico che ha coinvolto amministratori ed esperti, tiene conto dei cambiamenti sociali e demografici del territorio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

