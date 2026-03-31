Bonus nido 2026 le novità sul nuovo Isee e la validità delle domande | chi può chiedere l’aiuto e quanto può ricevere

L’Inps ha riaperto la sezione dedicata alla presentazione delle domande per il bonus nido 2026, che include sia il contributo per l’asilo sia quello per il supporto domiciliare ai bambini con gravi patologie. Le nuove procedure tengono conto delle variazioni nel calcolo del nuovo Isee e della validità delle domande. Possono presentare domanda le famiglie con figli sotto i tre anni che rientrano nei requisiti previsti.

L’Inps ha riaperto la sezione per presentare la domanda del bonus asilo nido o del contributo per il supporto domiciliare ai bambini sotto i tre anni con gravi patologie croniche. Le richieste possono essere inviate in autonomia da martedì 31 marzo sul portale inps.it, nella sezione «Sostegni, Sussidi e Indennità», previa autenticazione con SPID, CIE o CNS, oppure tramite patronato. Una delle novità principali introdotte quest’anno, come spiega il Sole 24 Ore, è che la domanda accolta vale fino al mese di agosto dell’anno in cui il bambino compie tre anni. Dal secondo anno in poi non serve rifarne una, basta accedere a quella già registrata e selezionare le mensilità per cui si richiede il contributo. 🔗 Leggi su Open.online Articoli correlati Bonus asilo nido 2026: aperte le domande INPS, validità estesa fino ai tre anni del bambino e importi fino a 3.600 euroDal 31 marzo l'INPS ha aperto il servizio per la presentazione delle domande di bonus asilo nido, come comunicato dall'Istituto con il messaggio n. Bonus asilo nido 2026, la circolare Inps con le nuove regole: le novità su Isee, domanda e importiL'Inps ha aggiornato le regole per ricevere il bonus nido nel 2026, lo strumento di sostegno destinato alle famiglie con figli fino a tre anni di età... ISEE 2026 ONLINE: guida completa passo-passo (INPS precompilato) Aggiornamenti e notizie su Bonus nido Temi più discussi: Bonus asilo nido: requisiti e gestione domande 2026 - EC News - Area lavoro; Bonus asilo nido 2026, novità per l’Isee e la validità della domanda. Le indicazioni Inps; Bonus asilo nido 2026: Domande fino a 3 anni di età del bambino/a. Istruzioni Inps; Bonus nido 2026: domanda unica, ISEE e requisiti. Cosa cambia. Bonus asilo nido 2026: come fare la domanda sul portale INPS, scadenze, novità e importiDomanda bonus nido 2026 INPS: requisiti, importi fino a 3600 euro e novità sulla richiesta unica valida fino ai 3 anni del bambino. alfemminile.com Bonus asilo nido 2026, novità per l’Isee e la validità della domanda. Le indicazioni InpsLeggi su Sky TG24 l'articolo Bonus asilo nido 2026, novità per l’Isee e la validità della domanda. Le indicazioni Inps ... tg24.sky.it L’Inps ha aggiornato le regole per ricevere il bonus nido nel 2026: cosa cambia Le principali novità: https://fanpa.ge/BKDnQ - facebook.com facebook Bonus asilo nido, via alle domande: le novità per avere fino a 3.600 euro di contributo x.com