Bonus asilo nido 2026 | aperte le domande INPS validità estesa fino ai tre anni del bambino e importi fino a 3.600 euro
Dal 31 marzo, l'INPS ha avviato la possibilità di presentare le domande per il bonus asilo nido 2026. La misura prevede un contributo fino a 3.600 euro e la validità del beneficio si estende fino al terzo anno di età del bambino. La richiesta può essere inviata attraverso il portale dell'ente, con istruzioni specifiche fornite dall'INPS tramite comunicato ufficiale.
Dal 31 marzo l'INPS ha aperto il servizio per la presentazione delle domande di bonus asilo nido, come comunicato dall'Istituto con il messaggio n. 11362026. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Articoli correlati
Bonus asilo nido 2026: dal 31 marzo aperte le domande INPS, validità estesa fino ai tre anni del bambino e importi fino a 3.600 euroDal 31 marzo l'INPS ha aperto il servizio per la presentazione delle domande di bonus asilo nido, come comunicato dall'Istituto con il messaggio n.
Leggi anche: Bonus asilo nido 2026, domande valide fino ai 3 anni e importi fino a 3.600 euro: circolare INPS
BONUS ASILO NIDO 2026 - DOMANDA - IMPORTI - LIMITE ISEE E NOVITÀ
Aggiornamenti e contenuti dedicati su Bonus asilo
Temi più discussi: Bonus asilo nido: requisiti e gestione domande 2026 - EC News - Area lavoro; Bonus asilo nido 2026: aggiornate le indicazioni operative; Bonus asilo nido 2026, novità per l’Isee e la validità della domanda. Le indicazioni Inps; Bonus asilo nido 2026: Domande fino a 3 anni di età del bambino/a. Istruzioni Inps.
Bonus asilo nido 2026: come fare la domanda sul portale INPS, scadenze, novità e importiDomanda bonus nido 2026 INPS: requisiti, importi fino a 3600 euro e novità sulla richiesta unica valida fino ai 3 anni del bambino. alfemminile.com
Bonus asilo nido 2026, novità per l’Isee e la validità della domanda. Le indicazioni InpsLeggi su Sky TG24 l'articolo Bonus asilo nido 2026, novità per l’Isee e la validità della domanda. Le indicazioni Inps ... tg24.sky.it
Bonus asilo nido domande aperte #bonusasilonido2026 #bonusasilonido #bonusnido - facebook.com facebook
Bonus asilo nido, cambia tutto dal 2026: domanda unica fino ai 3 anni x.com