Bonus asilo nido 2026 la circolare Inps con le nuove regole | le novità su Isee domanda e importi

L'Inps ha pubblicato una circolare che aggiorna le norme per il bonus asilo nido 2026, includendo modifiche relative all'Isee, alle modalità di presentazione della domanda e agli importi previsti. La misura è rivolta alle famiglie con figli fino a tre anni di età e si rivolge sia alle strutture pubbliche che a quelle private. Le nuove regole entreranno in vigore con la prossima annualità.

L'Inps ha aggiornato le regole per ricevere il bonus nido nel 2026, lo strumento di sostegno destinato alle famiglie con figli fino a tre anni di età per pagare le rette dell'asilo (pubblico o privato). Tra le novità principali: l'Isee neutralizzato, la domanda che diventa automatica e l'estensione a micronidi, spazi gioco e sezioni primavera. Vediamole nel dettaglio. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Leggi anche: Bonus asilo nido, domanda unica fino ai 3 anni: gli importi e le novità Inps Bonus asilo nido 2026, come fare domanda, gli importi e i requisiti IseeIndubbiamente uno degli strumenti più importanti per fornire supporto economico alle famiglie italiani con bambini fino a tre anni è il... NUOVO ISEE da GENNAIO 2026 4 NOVITà PER TUTTI INPS e GOVERNO CAMBIANO le REGOLE PER I PAGAMENTI Altri aggiornamenti Discussioni sull' argomento Bonus asilo nido: requisiti e gestione domande 2026 - EC News - Area lavoro; Bonus asilo nido 2026: aggiornate le indicazioni operative; Bonus asilo nido 2026, novità per l’Isee e la validità della domanda. Le indicazioni Inps; Bonus asilo nido 2026: Domande fino a 3 anni di età del bambino/a. Istruzioni Inps. Bonus asilo nido 2026, novità per l’Isee e la validità della domanda. Le indicazioni InpsLeggi su Sky TG24 l'articolo Bonus asilo nido 2026, novità per l’Isee e la validità della domanda. Le indicazioni Inps ... tg24.sky.it Sono arrivate le indicazioni valide per il 2026 per richiedere il bonus asilo nido e i contributi per l’assistenza domiciliare per i bambini fino ai tre anni https://shorturl.at/95VIf - facebook.com facebook Dal 2026 il bonus asilo nido diventa più semplice da ottenere e gestire. Tutte le novità. x.com