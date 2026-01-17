La Legge di Bilancio 2026 conferma le principali agevolazioni per la ristrutturazione della casa, offrendo maggiore stabilità rispetto al passato. In questo articolo, analizzeremo le agevolazioni confermate, le eventuali novità e le modifiche più significative, per aiutarti a comprendere come queste influenzeranno i progetti di ristrutturazione nel prossimo anno.

La Legge di Bilancio 2026 ridisegna il perimetro dei bonus casa, puntando su una fase di maggiore stabilità dopo anni di continue revisioni. Alcune misure sono state archiviate, mentre altre restano centrali per chi intende migliorare, rinnovare o rendere più efficiente un immobile. Il risultato è un sistema di incentivi fiscali più selettivo, ma ancora ricco di opportunità per famiglie e proprietari. Il tetto massimo di spesa resta fissato a 96.000 euro per unità immobiliare, con recupero dell’importo in dieci rate annuali di pari valore. La detrazione più alta è riconosciuta anche se l’immobile diventa abitazione principale entro la fine dei lavori. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Bonus casa 2026: tutte le agevolazioni confermate, le novità e cosa cambia davvero per chi ristruttura

Leggi anche: Bonus casa, è arrivata la conferma per il 2026 Le agevolazioni restano, ecco cosa cambia

Leggi anche: Manovra, dalle pensioni agli stipendi fino ai bonus e alla casa: tutte le misure. Cosa cambia dal 2026 e chi ci guadagna (e chi no)

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Tutti i bonus casa 2026: guida completa con incentivi, beneficiari, requisiti e tutte le novità; Bonus edilizi 2026: tutte le novità su ristrutturazioni, ecobonus e condoni; Bonus casa, confermate anche nel 2026 le aliquote al 50% e al 36%. Cosa sapere; Bonus casa 2026: nuove aliquote al 50% e al 36%.

Bonus casa 2026: tutte le agevolazioni confermate, le novità e cosa cambia davvero per chi ristruttura - La Legge di Bilancio 2026 ridisegna il perimetro dei bonus casa, puntando su una fase di maggiore stabilità dopo anni di continue revisioni. msn.com