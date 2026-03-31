Bonus asilo nido 2026 | dal 31 marzo aperte le domande INPS validità estesa fino ai tre anni del bambino e importi fino a 3.600 euro
Dal 31 marzo l'INPS ha aperto il portale online per la presentazione delle domande relative al bonus asilo nido 2026. La misura prevede un'estensione della validità fino ai tre anni del bambino e importi che possono arrivare fino a 3.600 euro. La richiesta può essere effettuata direttamente sul sito dell'INPS, seguendo le istruzioni fornite dall’Istituto.
Dal 31 marzo l'INPS ha aperto il servizio per la presentazione delle domande di bonus asilo nido, come comunicato dall'Istituto con il messaggio n. 11362026. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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