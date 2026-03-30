Bonus asilo nido domanda unica fino ai 3 anni | gli importi e le novità Inps

Una nuova circolare dell’Inps, pubblicata il 27 marzo 2026, modifica le modalità di accesso e i criteri di calcolo del bonus asilo nido rivolto ai bambini fino a 3 anni. La domanda unica può essere presentata ora con alcune novità riguardanti la durata e le modalità di richiesta. Gli importi e i requisiti sono stati aggiornati, con un nuovo criterio di calcolo basato sull’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (Isee).

Bonus asilo, si cambia: la nuova circolare Inps (n. 29 del 27 marzo 2026) introduce svolte rilevanti ridefinendo modalità di accesso, durata delle domande e criteri di calcolo basati sull’ Isee. Le novità sul Bonus asilo riguardano milioni di famiglie e incidono direttamente sulla gestione delle richieste a partire dal 2026. Bonus nido 2026, cosa cambia davvero. Il punto centrale della riforma è l’estensione della validità della domanda del Bonus asilo. Dal 2026, infatti, non è più necessario presentare una nuova richiesta ogni anno: una volta accolta, la domanda resta valida fino al compimento del terzo anno di età del bambino. Ma resta obbligatorio indicare ogni anno le mensilità per cui si intende ricevere il rimborso, così da garantire la prenotazione delle risorse. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Bonus asilo nido, domanda unica fino ai 3 anni: gli importi e le novità Inps Articoli correlati Leggi anche: Bonus asilo nido 2026, domande valide fino ai 3 anni e importi fino a 3.600 euro: circolare INPS Bonus asilo nido 2026, come fare domanda, gli importi e i requisiti IseeIndubbiamente uno degli strumenti più importanti per fornire supporto economico alle famiglie italiani con bambini fino a tre anni è il... Bonus Asilo Nido 2026: ULTIM'ORA Circolare INPS Come ottenere 3.600€ Contenuti e approfondimenti su Bonus asilo Temi più discussi: Bonus asilo nido 2026: aggiornate le indicazioni operative; Bonus asilo nido 2026, domande valide fino ai 3 anni e importi fino a 3.600 euro: circolare INPS; Bonus asilo nido 2026: quali documenti bisogna avere per fare domanda?; Bonus asilo nido 2026: Domande fino a 3 anni di età del bambino/a. Istruzioni Inps. Bonus asilo nido 2026: nuove regole, importi e domandaGuida aggiornata INPS per il bonus nido/assistenza domiciliare: domanda valida fino ai 3 anni e ISEE aggiornato. Si attende l'apertura della piattaforma- Circolare INPS 29 2026 ... fiscoetasse.com Bonus asilo nido 2026, domande valide fino ai 3 anni e importi fino a 3.600 euro: circolare INPSCon la circolare n. 29 del 27 marzo 2026, l’INPS aggiorna le regole per il bonus asilo nido e per i contributi destinati all’assistenza domiciliare dei bambini fino a tre anni, introducendo novità su ... orizzontescuola.it La nuova circolare INPS 29/2026 fissa le regole del Bonus asilo nido: domanda, mensilità, ISEE neutralizzato, servizi ammessi, documenti di spesa e scadenze. - facebook.com facebook Da quando è possibile fare domanda per il bonus asilo nido 2026 - Leggi e prassi / Pubblico, INPS x.com