La Cassazione ha stabilito che i bonifici tra parenti non sono considerati reddito tassabile. La sentenza specifica che tali trasferimenti di denaro, effettuati tra familiari, non devono essere dichiarati ai fini fiscali, a condizione che siano privi di finalità elusiva. La decisione si basa sulla distinzione tra donazione e reddito, escludendo quindi tassazioni aggiuntive per queste transazioni.

Capita spesso di avere la necessità di effettuare dei passaggi di denaro fra parenti, usufruendo magari di bonifico. Un'operazione che desta sempre un po' di preoccupazione, perché si teme che certi movimenti di denaro possano attirare l'attenzione del Fisco. A tal proposito, arriva un interessante pronunciamento della Cassazione. Nell' ordinanza n. 2211 del 3 febbraio 2026 i giudici hanno esaminato il caso di un contribuente. Il Fisco aveva avviato degli accertamenti relativi ad alcuni movimenti bancari avvenuti negli anni 2013 e 2014. Ad essere attenzionati ben nove conti correnti. Il contribuente aveva dichiarato che quei movimenti erano dovuti a scambi tra familiari. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Bonifico fra parenti, cosa dice la Cassazione: non si tratta di reddito tassabile

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