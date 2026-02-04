L'assegno di divorzio non sarà più automatico ma un diritto da dimostrare | cosa dice la Cassazione

La Corte di Cassazione ha deciso di cambiare le regole sull’assegno di divorzio. Ora non sarà più automatico, ma bisogna dimostrare di aver fatto sacrifici durante il matrimonio. La sentenza stabilisce che l’assegno viene concesso solo a chi può dimostrare il proprio impegno e le rinunce fatte nel tempo.

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 1999 ridefinisce i criteri per l'assegno divorzile: non è più una rendita automatica legata allo status di ex coniuge, ma uno strumento riconosciuto solo a chi dimostra un reale sacrificio fatto durante il matrimonio.

