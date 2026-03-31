Bonifici stop in tutta Europa per 4 giorni | cosa succede a pagamenti e stipendi

In tutta Europa, nei prossimi quattro giorni, saranno sospesi i bonifici, impedendo l’accesso ai servizi di pagamento e influendo sulla gestione delle transazioni finanziarie. Durante questo periodo, i pagamenti e gli stipendi non potranno essere effettuati o ricevuti, creando possibili disagi per cittadini e aziende. La sospensione riguarda tutte le piattaforme di trasferimento di denaro che operano all’interno dell’Unione Europea.

Ci sono giorni in cui basta un dettaglio fuori posto per far salire l’ansia: una scadenza da rispettare, uno stipendio atteso, un pagamento che non può slittare. E quando sul conto non si muove nulla, la testa corre subito al peggio. Stavolta, però, la spiegazione è molto più “tecnica” di quanto sembri. >> La Volta Buona, Caterina Balivo prova a metterci una pezza ma il danno è fatto: Magalli l’ha fatta grossa Nei primi giorni di aprile è prevista una pausa programmata che coinvolge i sistemi bancari europei e che può incidere in modo concreto su bonifici, pagamenti e accrediti. Non è un blackout improvviso né un allarme sicurezza: è una sospensione già calendarizzata, che rientra nella normale gestione dell’infrastruttura finanziaria dell’area euro. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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