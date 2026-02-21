Bologna | 48M di stipendi l’Europa è a rischio Cosa succede ora?

Il Bologna ha speso 48 milioni di euro per gli stipendi dei giocatori quest’anno, un investimento che mette a rischio la stabilità finanziaria del club. La cifra rappresenta una delle più alte della Serie A, mentre la squadra si trova a metà classifica e cerca di mantenere le ambizioni europee. Con i conti sotto pressione, il club deve trovare un equilibrio tra competitività e sostenibilità. La situazione attira l’attenzione dei tifosi e degli analisti sportivi.

Serie A: il Bologna a metà classifica, tra ambizioni europee e conti da tenere sotto controllo. La Serie A 20252026 presenta un panorama economico variegato, con il Bologna che si posiziona al decimo posto tra i club per monte ingaggi, con una spesa di 48 milioni di euro. Questo dato riflette le ambizioni del club felsineo, impegnato su più fronti, ma evidenzia anche la necessità di una gestione oculata delle risorse per garantire la sostenibilità del progetto sportivo. La squadra, attualmente in corsa per un posto in Europa, deve bilanciare la competitività con la prudenza finanziaria. Un bilancio tra campo e finanza.🔗 Leggi su Ameve.eu Stipendi gennaio 2026, buste paga a rischio: agevolazioni e sconti Irpef, possibili trattenute. Cosa succedeA gennaio 2026, i dipendenti potrebbero riscontrare variazioni nelle proprie buste paga, a causa di possibili ritardi o errori. Leggi anche: Cosa succede ora al progetto “città 30” di Bologna Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Stipendi troppo bassi, sciopero dei dipendenti comunali di BolognaIl 6 novembre sarà sciopero dei dipendenti del Comune di Bologna. L’hanno dichiarato ieri Cgil, Cisl e Uil, ma l’aveva già fatto qualche giorno fa anche il sindacato di base Sgb. Oggetto del ... bologna.repubblica.it Bologna, la protesta dei rider di Glovo contro l'algoritmo: «Profili falsi per fare più consegne, così chi rispetta le regole ha stipendi troppo bassi»Durante il presidio di ieri 28 ottobre davanti al Glovo Express di via Barozzi, i rider bolognesi insieme con la Cisl hanno denunciato i buchi neri nell’algoritmo della piattaforma di consegne, una ... corrieredibologna.corriere.it RIVELATI I SALARI NETTI IN ECA Olimpia Milano 11^ per stipendi netti in questa stagione, per la Virtus Bologna 19^ e penultima posizione, davanti solo all'Asvel Villeurbanne. I dettagli: https://www.pianetabasket.com/primo-piano/budget-e-stipendi-netti-i - facebook.com facebook Interessante articolo di @BasketNews_com sugli stipendi netti dei club di EuroLeague. Olimpia Milano 11^ tra i 13.5 ed i 14 milioni di euro. Virtus Bologna penultima, 19^, tra i 7.5 e gli 8.0 milioni di euro. x.com