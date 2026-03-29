Ad aprile, i bonifici tra varie banche europee saranno sospesi a causa della temporanea inattivazione della piattaforma Target2, avvenuta in concomitanza con le vacanze pasquali. La sospensione interesserà i bonifici programmati nei primi giorni del mese, con possibili ritardi anche sugli stipendi e altri pagamenti. La situazione potrebbe influenzare le transazioni finanziarie tra le istituzioni coinvolte.

A causa della sospensione della piattaforma europea Target2 in concomitanza con le vacanze pasquali, i bonifici programmati tra diverse banche europee nei primi giorni di aprile rimarranno in sospeso. Non ci sarà nessuna perdita di denaro, semplicemente i pagamenti arriveranno sui conti correnti soltanto a inizio della seconda settimana del mese. Se si vuole evitare questo tipo di ritardi è bene programmare i bonifici dovuti nei giorni precedenti al blocco. L’unica eccezione a questa sospensione saranno i bonifici tra due conti correnti della stessa banca, che continueranno a funzionare. Bonifici bloccati a inizio aprile: cosa succede. Il sistema Target2 che permette alle banche europee di comunicare tra loro e di inviare denaro sospenderà le sue operazioni in concomitanza con le vacanze pasquali. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Blocco dei bonifici ad aprile, possibili ritardi su stipendi e pagamenti

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