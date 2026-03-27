Nella prossima settimana, i trasferimenti di denaro in Europa potrebbero subire un'interruzione di quattro giorni, con bonifici e pagamenti di stipendi che potrebbero rimanere bloccati. Questa sospensione si rende necessaria a causa di una modifica nelle procedure di gestione delle operazioni bancarie e riguarda tutte le transazioni che coinvolgono le banche europee. La situazione si concentra su un periodo di indisponibilità temporanea dei servizi finanziari.

Bonifici fermi per quattro giorni. Questo quanto si prospetta per la prossima settimana, durante la quale alcune operazioni bancarie potrebbero risultare difficoltose. Si prevede infatti un blocco dei trasferimenti di denaro, inclusi certi passaggi fondamentali, come l'accredito dello stipendio. Stando a quanto riferito fino ad ora, saranno quattro giorni consecutivi. In questo breve arco di tempo ci sarà uno fermo quasi totale al trasferimento di denaro tra conti correnti appartenenti a diversi istituti di credito. Di conseguenza, i bonifici, siano anche stipendi, non saranno possibili. Il blocco comincerà giovedì 2 aprile, a partire dalle ore 18. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Per quattro giorni bloccati i trasferimenti di denaro in Europa, anche stipendi: ecco quando e perché

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