Bonifici bloccati dal 2 al 6 aprile 2026 possibili ritardi per pagamenti e stipendi | come trasferire denaro

Tra la mattina del 2 aprile e la sera del 6 aprile 2026, i bonifici saranno sospesi in Italia e in altri paesi europei. Durante questo periodo, eventuali pagamenti o trasferimenti di denaro potrebbero subire ritardi o non essere effettuati. Questa sospensione riguarda le operazioni bancarie di trasferimento fondi e coinvolge le principali istituzioni finanziarie europee.

Per alcuni giorni, tra la mattina del 2 aprile e la sera del 6 aprile, i bonifici saranno bloccati in Italia e nel resto d'Europa. I pagamenti non potranno partire a causa della manutenzione programmata del sistema europeo Target, quello che regola i trasferimenti con bonifico tra le banche. Ci sono delle alternative: principalmente i bonifici istantanei, che non saranno bloccati. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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