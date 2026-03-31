Nella notte a Bolzano, nel quartiere Novacella, sono state segnalate diverse spaccate ai danni di locali pubblici. Un uomo di 23 anni, di origini marocchine, è stato arrestato dopo essere stato sorpreso sotto il bancone di un bar, mentre tentava di entrare. Le forze dell'ordine hanno poi accertato che aveva tentato di svaligiare altri due locali nelle ore precedenti.

Un arresto per furto aggravato in una movimentata notte nel quartiere Novacella di Bolzano. Un cittadino marocchino di 23 anni, già noto alle forze dell’ordine, è stato fermato dopo aver tentato di introdursi in due esercizi commerciali. L’intervento è stato reso possibile grazie alla segnalazione di un residente e alla tempestiva azione delle pattuglie di Polizia e Carabinieri. La segnalazione e il primo tentativo di furto Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, tutto ha avuto inizio nella notte scorsa, quando la Sala Operativa ha ricevuto una chiamata di emergenza al 112. Un inquilino di uno stabile del quartiere Novacella, allarmato da forti rumori provenienti dalla strada, ha notato un uomo intento a sfondare la vetrata di un bar. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Bolzano, spaccate a ripetizione nel quartiere Novacella: arrestato 23enne sorpreso sotto il bancone di un bar

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