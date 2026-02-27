Sorpreso a spacciare ai giardinetti a Monza arrestato 23enne

Un uomo di 23 anni è stato arrestato a Monza mentre stava vendendo droga nei giardini pubblici vicino alla stazione. Gli agenti della questura lo hanno sorpreso sul fatto mentre offriva una dose a un possibile acquirente. L’arresto è avvenuto sul posto, durante un intervento di controllo. La polizia ha sequestrato sostanze illegali e condotto l’uomo in caserma per ulteriori accertamenti.

Gli agenti della questura di Monza e Brianza lo hanno colto sul fatto mentre era intento a vendere una dose ai giardini pubblici davanti alla stazione di Monza. E per lui, un 23enne, sono scattate le manette. Il fatto: Gli agenti della polizia, durante un servizio di controllo, hanno notato un movimento sospetto tra il giovane e un altro ragazzo. Immediatamente intervenuti - col 23enne che aveva lanciato via un contenitore con sostanze illegali.