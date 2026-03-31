L’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente ha comunicato lunedì 30 marzo che le tariffe dell’energia elettrica per il secondo trimestre del 2026 subiranno un incremento. Questa variazione interesserà in modo particolare i clienti definiti vulnerabili, con l’entrata in vigore delle nuove tariffe prevista dall’1 aprile. L’annuncio riguarda l’aumento delle bollette di luce per questa categoria di utenti.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Annuncio dell’Arera sulle nuove tariffe. Lunedì 30 marzo l’ARERA ha comunicato l’aggiornamento delle tariffe per il secondo trimestre del 2026, annunciando un aumento delle bollette elettriche. Dal 1° aprile, infatti, la bolletta per il cliente tipo “vulnerabile” in regime di maggior tutela subirà un rincaro dell’8,1%. Le cause degli aumenti. Alla base dell’incremento ci sono le tensioni internazionali legate al conflitto in Medio Oriente, che hanno determinato un rialzo dei prezzi dell’energia sui mercati globali. Secondo l’Autorità, l’aumento della materia energia è stato solo parzialmente compensato da una riduzione del 2,2% dei costi di dispacciamento, mentre gli oneri di sistema restano invariati. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Bollette luce in aumento: rincari dall’1 aprile per i clienti “vulnerabili”

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