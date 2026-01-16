Inflazione allarme del Codacons | Nel 2025 spesi 496 euro in più a famiglia

L’inflazione continua a incidere sui bilanci delle famiglie italiane, con un incremento medio di circa 496 euro nel 2025, secondo i dati dell’Istat. Il Codacons evidenzia come questa dinamica comporti un maggior costo di vita, in particolare per le famiglie con figli. Questi dati sottolineano l’importanza di monitorare attentamente le variazioni dei prezzi e di pianificare di conseguenza il budget familiare.

L'inflazione torna a mordere e il conto per le famiglie italiane si fa sempre più salato. I dati definitivi diffusi dall'Istat sul 2025 confermano infatti gli allarmi lanciati dal Codacons: l'aumento medio dei prezzi si è tradotto in un aggravio di 496 euro annui per la famiglia tipo, cifra che sale a 685 euro nel caso di un nucleo con due figli. A pesare maggiormente sui bilanci domestici è il carrello della spesa. Secondo l'associazione dei consumatori, nel corso del 2025 i prezzi dei prodotti alimentari e delle bevande analcoliche sono cresciuti del 2,9%, quasi il doppio rispetto al tasso medio di inflazione.

