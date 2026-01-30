L' Istituto Romagnosi Professionale ha una nuova biblioteca l' inaugurazione dopo i lavori

L’Istituto Romagnosi Professionale ha aperto ufficialmente la sua nuova biblioteca. I lavori di ristrutturazione sono terminati e gli studenti hanno partecipato attivamente al progetto di riqualificazione. L’inaugurazione si è svolta questa mattina, tra sorrisi e entusiasmo di chi frequenta la scuola.

Nel corso di una cerimonia che si è tenuta in via Piatti, sono stati presentati i risultati del progetto che ha reso più funzionali i locali d'istituto collocati nel seminterrato Grazie anche all'aiuto degli studenti, coinvolti in prima persona nel progetto di riqualificazione, l'Istituto Romagnosi Professionale (l'ex Istituto Casali) ha ora una nuova Biblioteca. Nel corso di una cerimonia che si è tenuta in via Piatti, sono stati presentati i risultati del progetto che ha reso più funzionali i locali d'istituto collocati nel seminterrato. I lavori erano partiti alcuni mesi fa, dopo che il progetto dal titolo "LeggerMente" presentato alla Fondazione di Piacenza e Vigevano, aveva ottenuto un finanziamento nell'ambito del Bando Biblòh!, che sostiene la rete di biblioteche scolastiche innovative in tutta la provincia.

