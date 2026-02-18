L’eredità di Piero Gobetti | Il cuore oltre gli ostacoli

Il 15 febbraio 1926, Piero Gobetti moriva a Parigi, lontano dall’Italia, a causa della repressione fascista che aveva colpito duramente il suo lavoro come giornalista e intellettuale. Gobetti, che aveva scritto articoli contro il regime e cercato di mantenere viva la cultura democratica, era stato costretto all’esilio per sfuggire alle persecuzioni di Mussolini. Quel giorno segna la fine di un impegno nel contrasto al fascismo e la perdita di una voce critica molto ascoltata.

Il 15 febbraio 1926, in esilio a Parigi, moriva Piero Gobetti, giornalista, filosofo, editore, traduttore e antifascista, a lungo perseguitato da Mussolini. Nonostante i suoi appena venticinque anni, era già tra le figure politiche più eminenti della storia politico-sociale del suo tempo, creatore e direttore di riviste quali Energie Nove, La Rivoluzione liberale e Il Baretti. Il circolo culturale Piero Gobetti-Firenze ha iniziato il novembre scorso a rendere omaggio a questo raffinato e illuminato intellettuale, e qualche giorno fa anche alla Biblioteca della Fondazione Spadolini Nuova Antologia si è svolto un incontro per rileggere il pensiero di questo giovane, considerato uno dei grandi protagonisti della coscienza civile italiana.