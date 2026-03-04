InsideAsia – Armi e gattini | le due facce dell’economia giapponese

InsideAsia torna questa settimana con un focus sul Giappoene: si parla di un'azienda che produce armi e di un'altra che si occupa di gattini. La prima esporta armamenti in vari Paesi, mentre la seconda si dedica alla cura e alla vendita di piccoli felini domestici. Entrambe rappresentano elementi distinti dell’economia locale, mostrando due facce diverse di un Paese complesso.

Carissime lettrici, cari lettori,ecco a voi una nuova puntata di InsideAsia, la newsletter settimanale di InsideOver dedicata alle notizie asiatiche più importanti e curiose. Io sono Federico Giuliani e, come ogni mercoledì, a partire dalle ore 7 del mattino vi invierò una mail con tutto quello che vi serve per capire cosa è successo, o cosa sta succedendo, in Estremo Oriente. Siete pronti? Iniziamo!La puntata di questa settimana è dedicata al Giappone. È un momento particolare per Tokyo, da un lato spinto da Donald Trump e Takichi Sanae a spendere di più nel settore della Difesa, dall’altro costretto a cercare modi per dare una scossa ai consumi. 🔗 Leggi su It.insideover.com

