Il marrone torna protagonista nelle case italiane. Sono sempre di più le persone che scelgono questa tonalità per creare ambienti caldi e accoglienti. Dalle pareti ai mobili, le idee sono tante, tutte pensate per dare un tocco di eleganza senza rinunciare alla praticità. Le tendenze del momento puntano su palette sofisticate e complementi che completano il look, rendendo ogni spazio più moderno e confortevole.

Le nuance più profonde, come cioccolato, espresso o caffè, sono più gettonate secondo le tendenze dell'interior design e dell'home decor del 2026 e aggiungono profondità, senza appesantire, soprattutto se bilanciate da materiali naturali e luce diffusa. Se infatti gli ultimi anni sono stati governati dalle moodboard del caffè e del biscotto, ora lo spazio è per i marroni ricchi e profondi, scelti sia sulle pareti che nei complementi d'arredo che completano le stanze. Tutto appare più ponderato e sofisticato, grazie a mobili in legni scuri, dalle credenze alle cassapanche, fino tavoli del living, e ai complementi rivestiti in tessuti marroni, come un divano in pelle tostata, per un'aspetto vintage o una poltrona in velluto cinigliato, per una sensazione di lusso eterno. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Arredare con il marrone, 10 idee per la casa secondo le tendenze

Scopri le principali tendenze dell'interior design per il 2026, con idee di arredo pratiche e di stile da integrare subito nella tua casa.

