Movimento Buy Nothing | non comprare nulla di nuovo per la casa è il trend del momento

Da fanpage.it 9 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un nuovo trend sta prendendo piede nel settore dell’arredamento e delle case italiane. Si chiama “Buy Nothing” e spinge le persone a non comprare nulla di nuovo per la casa. Sempre più famiglie scelgono di ridurre gli acquisti e riutilizzare quello che hanno già, anche per risparmiare e rispettare l’ambiente. Questa moda si diffonde tra chi vuole cambiare approccio al consumo, puntando sulla semplicità e il riciclo.

Nel settore home sta spopolando il movimento "Buy Nothing". Per quale motivo non acquistare nulla di nuovo per la casa è la mania del momento?.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Approfondimenti su Buy Nothing Italia

Il 2026 e la sfida del No Buy Year: un trend passeggero o l’inizio di una nuova era responsabile?

Il 2026 si presenta come un anno di riflessione sul consumo e sulla sostenibilità, con il fenomeno del No Buy Year che suscita interesse e discussioni.

Samsung Trend Radar: “Per Gen Z e Millennials stare a casa è il nuovo trend”

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Huit milliards sur la Terre : comment tous se nourrir sans détruire la planète

Video Huit milliards sur la Terre : comment tous se nourrir sans détruire la planète

Ultime notizie su Buy Nothing Italia

Argomenti discussi: Risparmiare in tempi di rincari: dal bilancio familiare agli investimenti, come arrivare a fine mese.

Buy Nothing Day, la risposta anti-consumistica al Black FridayNato in Canada 28 anni fa, si è presto diffuso negli Usa e da qualche anno anche in Europa. Si celebra il giorno dopo il Ringraziamento o il giorno dopo il Black Friday, per aderire basta non fare ... tg24.sky.it

Black Friday o Buy Nothing Day (Giornata del non acquisto): da che parte del consumismo stai?Black Friday: cresce l'opposizione Il Buy Nothing Day, movimento anticonsumista, guadagna seguaci contro l'iperconsumo, mentre il Black Friday resiste da decenni. L'iperconsumismo, sui social, sulle ... it.euronews.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.