Blitz dei carabinieri nelle ditte di ristorazione per le mense | 3 attività sospese

Blitz dei carabinieri nelle attività di ristorazione per le mense scolastiche. E' quello posto in essere dal nucleo carabinieri ispettorato del lavoro di Caserta, con il supporto dei militari del nucleo operativo del gruppo di Napoli, delle stazioni dell’Arma competenti per territorio e dell’ispettorato territoriale del lavoro. Nel corso dell’attività sono stati controllati 8 attività imprenditoriali, 79 lavoratori, 9 dei quali risultati “in nero” senza contratto e comunicazione preventiva al Centro per l’impiego, con conseguente applicazione della maxi sanzione per complessivi 35.100 euro. Diverse anche le violazioni della normativa a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori riscontrate dai carabinieri. 🔗 Leggi su Casertanews.it

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