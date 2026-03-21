Mauro Caroccia e sua figlia Miriam sono stati iscritti nel registro degli indagati con accuse di riciclaggio e intestazione fittizia. Miriam, 19 anni, è titolare del ristorante 'Bisteccheria d'Italia', coinvolto nel caso Delmastro. Le autorità stanno conducendo le indagini per chiarire i presunti reati collegati a questa attività. Nessun altro dettaglio è stato ancora reso pubblico.

Roma, 21 marzo 2026 – Riciclaggio e intestazione fittizia. Questi i reati per i quali sono indagati, a vario titolo, Mauro Caroccia e la figlia 19enne Miriam, titolare del ristorante 'Bisteccheria d'Italia' finito al centro del caso Delmastro. A riportare la notizia alcuni quotidiani. Secondo quanto si legge su La Stampa, "la Procura di Roma vuole andare a fondo, scandagliare gli affari dei Caroccia, i legami con il clan Senese ed un faro è acceso anche sui fondi con cui la famiglia ha aperto la ‘5 Forchette’, società che ha la proprietà dei ristoranti di Roma e Biella. Una Srl fondata insieme al sottosegretario alla Giustizia, Andrea Del Mastro. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Caso Delmastro, indagati Mauro Caroccia e la figlia per riciclaggio e intestazione fittizia

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