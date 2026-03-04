Un bambino è deceduto a Napoli dopo un trapianto eseguito all’ospedale Monaldi. Il cuore, che era stato donato e trapiantato il 23 dicembre, risultava non lesionato al momento dell’espianto. Tuttavia, il bambino non è sopravvissuto dopo l’intervento. Le autorità stanno indagando sui dettagli della vicenda.

Il cuore destinato a Domenico Caliendo, e trapiantato il 23 dicembre scorso all’ospedale Monaldi di Napoli nonostante fosse ormai inutilizzabile, non è stato danneggiato nella fase dell’espianto dal corpo del donatore. È una primissima risposta che arriva dall’autopsia sul corpo del piccolo, eseguita oggi al Secondo policlinico del capoluogo campano. Non sarebbe stata rilevata alcuna macroscopica lesione sull’organo, hanno riferito alcuni periti al termine dell’esame autoptico, circostanza che andrebbe così a smentire quanto emerso da alcune testimonianze finite agli atti dell’inchiesta della Procura di Napoli (titolare del fascicolo il pm Giuseppe Tittaferrante con il procuratore aggiunto Antonio Ricci, si indaga per omicidio colposo) che per l’autopsia ha chiesto e ottenuto dal gip l’incidente probatorio. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Bambino morto dopo il trapianto a Napoli: cuore non lesionato nell’espianto

