Bergamo tenta di sequestrare bambino all’oratorio | arrestato 30enne

Un uomo di 30 anni è stato arrestato a Osio Sotto, in provincia di Bergamo, dopo aver tentato di portare via un bambino di 8 anni all’interno di un oratorio. Dopo aver terminato una partita di calcio, si è recato negli spogliatoi del campetto e ha chiesto di poter prelevare il minore, che ha portato all’attenzione delle forze dell’ordine.

(Adnkronos) – A fine partita si è presentato negli spogliatoi del campetto di calcio di un oratorio di Osio Sotto, in provincia di Bergamo, e ha chiesto di un bambino di 8 anni, sostenendo di doverlo prelevare. Peccato che non conoscesse né il piccolo, né i genitori, né nessuna delle persone presenti. E così l'uomo,. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Chiara Ferragni, dal fazzoletto agli errori grammaticali: “strategia vincente” da Fazio. Meteo, oggi e domani ancora pioggia e neve per due cicloni in arrivo. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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