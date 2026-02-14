Tenta di sequestrare bimba di un anno e le rompe il femore arrestato a Bergamo

Un 37enne, senza fissa dimora, è stato arrestato all'Esselunga di Bergamo: ha tentato di strappare una bimba di un anno e mezzo alla madre, è stato bloccato dal padre e dagli addetti del negozio.🔗 Leggi su Fanpage.it

A Bergamo, un uomo senza fissa dimora ha tentato di rapire una bambina di un anno e mezzo, strattonandola per le gambe e provocandole la rottura di un femore.

A Bergamo, un uomo rumeno senza fissa dimora ha cercato di rapire una bambina di un anno e mezzo, rompendo accidentalmente una gamba alla piccola.

Leggi altri contenuti correlati per approfondire la notizia.

Argomenti discussi: Bergamo, tenta di rapire una bimba di un anno e mezzo e le rompe una gamba: arrestato; Tenta di sottrarre bimba alla madre in un supermercato, arrestato; Bimba morta in Liguria, è giallo. È deceduta in casa del compagno e non in quella della madre; Sconosciuta tenta di prendere una bimba all'asilo ma non ha la delega: scatta l'allarme.

Tenta di sequestrare bimba di un anno e le rompe il femore, arrestato a BergamoUn 37enne, senza fissa dimora, è stato arrestato all'Esselunga di Bergamo: ha tentato di strappare una bimba di un anno e mezzo alla madre, è stato bloccato ... fanpage.it

Bergamo, tenta di rapire bimba di un anno e mezzo e le rompe gamba: arrestatoArrestato dalla polizia a Bergamo un cittadino rumeno, senza fissa dimora e privo di precedenti di polizia, gravemente indiziato di tentato sequestro di persona ai danni di una bambina di un anno e ... adnkronos.com

#Juorno tentata #estorsione e #sequestro in sala giochi a #Ferentino: arrestati tre uomini x.com

Tenta la fuga con la droga negli indumenti: 22enne arrestato a Casapesenna Un 22enne è stato arrestato a Casapesenna dai Carabinieri dopo un inseguimento. Sequestrate 18 dosi di hashish e 6 di cocaina, oltre a 270 euro in contante. #notizie #news #cr facebook