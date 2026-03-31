A Bergamo un uomo di 30 anni è stato arrestato dopo aver tentato di portare via un bambino di 8 anni dagli spogliatoi di un centro sportivo. Il ragazzo ha allertato un istruttore, mentre i genitori sono intervenuti e hanno bloccato l’uomo prima che potesse allontanarsi. La polizia ha proceduto all’arresto dell’individuo con l’accusa di tentato allontanamento illecito di minore.

Il piccolo avrebbe dato l’allarme all’istruttore, l’uomo è stato bloccato dai genitori mentre tentava la fuga dal centro sportivo Attimi di paura nel tardo pomeriggio di ieri a Osio Sotto, in provincia di Bergamo, dove un uomo di 30 anni è stato arrestato con l’accusa di tentato sequestro di persona dopo aver cercato di portare via un bambino di 8 anni fingendosi suo padre. L’episodio si è verificato all’interno degli spogliatoi di un centro sportivo, al termine di un allenamento, in un momento in cui diversi genitori stavano arrivando per riprendere i figli. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, il 30enne, incensurato, si sarebbe avvicinato al bambino sostenendo di essere il padre e invitandolo a seguirlo. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Bergamo, si finge padre di un bimbo di 8 anni e tenta di portarlo via dagli spogliatoi: arrestato 30enne

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