Un uomo si è introdotto negli spogliatoi dell'oratorio San Giovanni Bosco nella provincia di Bergamo, fingendosi il padre di un bambino di 8 anni. Successivamente, ha tentato di portare via il minore. L'intervento delle forze dell'ordine ha portato all'arresto dell'uomo coinvolto nel tentativo di rapimento.

Si finge il papà di un bambino di 8 anni e tenta di rapirlo negli spogliatoi dell'oratorio San Giovanni Bosco, nella Bergamasca. Per questo un pakistano di 30 anni, regolare e incensurato, è stato fermato dai carabinieri. Decisivo l'intervento degli allenatori, che hanno evitato il peggio. Lo stesso bambino, di origine marocchina, aveva segnalato di non conoscere l'uomo. Il fatto risale a mercoledì 25 marzo. Davanti alle resistenze dell'allenatore, l'uomo avrebbe provato ad allontanarsi e scappare ma subito sarebbe stato fermato dai presenti, allenatori e dirigenti. Dopo essere stato allontanato dagli spogliatoi, inoltre, l'uomo ci avrebbe riprovato: attraverso un altro ingresso, avrebbe cercato di raggiungere di nuovo il bambino per portarlo via. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Bergamo, si finge il papà di un bimbo e prova a rapirlo negli spogliatoi: chi finisce in manette

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