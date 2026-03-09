Latina tenta di rapire un bambino | arrestato iraqeno

A Latina, un uomo di origini irachene è stato arrestato dopo aver tentato di rapire un bambino. L'intervento rapido della madre, che ha urlato e attirato l'attenzione, ha impedito che il rapimento si concretizzasse. La polizia è intervenuta subito dopo e ha portato a termine l’arresto dell’uomo, che è stato condotto in caserma.

Si è avvicinato a una macchina parcheggiata e ha aperto lo sportello cercando di portare via un bimbo che si trovava nell'auto insieme alla mamma. E' successo ieri nell'area sosta di un supermercato a Latina. L'uomo, un 34enne iracheno, è stato arrestato per tentato sequestro di persona e porto di armi o oggetti atti a offendere. A scongiurare il peggio l'immediata reazione e le urla della donna, che hanno richiamato l'attenzione del padre e di altre persone sul posto. Insieme a un uomo che per primo aveva segnalato il 34enne aggirarsi con fare sospetto tra le auto, il padre del bimbo ha inseguito e bloccato l'uomo fino all'arrivo della volante.