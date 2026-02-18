Un uomo di 45 anni, di nazionalità ghanese, ha cercato di portare via un bambino nel parco di Caivano, forse spinto da motivi sconosciuti. I carabinieri, intervenuti sul posto, lo hanno subito fermato e arrestato per tentato rapimento. Il bambino ha riferito di aver visto l’uomo avvicinarsi con fare sospetto prima che arrivassero le forze dell’ordine.

Tenta di rubare un bambino. È accaduto in un supermercato di Caivano, secondo episodio dopo pochi giorni dal precedente di Bergamo. Un uomo, ghanese, 45 anni, ha provato ad afferrare un bambino di 5 anni. I carabinieri lo hanno arrestato con l’accusa di tentato sequestro di persona. Sono circa le 19.30di martedì quando la centrale operativa della compagnia di Caivano riceve una richiesta di aiuto. “Ha tentato di rapire un bambino”. Non c’è tempo da perdere e la gazzella dei Carabinieri raggiunge il supermercato. I militari parlano con la titolare dell’attività che ha chiamato il 112, con i dipendenti e con alcuni testimoni per poi analizzare le immagini dei sistemi di videosorveglianza. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Caivano, tenta di rapire un bambino: arrestato ghanese

Tenta di rapire un bambino al supermercato, arrestato un ghanese di 45 anni. "Era ubriaco"Un uomo di 45 anni di nazionalità ghanese è stato arrestato a Caivano, in provincia di Napoli, dopo aver tentato di prendere un bambino di 5 anni al supermercato.

Caivano, ghanese ubriaco tenta rapimento di un bambino al supermercato Md: "Questo non è tuo figlio, dammelo", arrestato - VIDEOUn cittadino ghanese sotto l’effetto dell’alcol ha cercato di portare via un bambino al supermercato Md di Caivano, causando scompiglio tra i clienti.

Caivano, tenta di rapire un bambino al supermercato: arrestato 45enne del Ghana

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.