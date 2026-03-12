Un uomo di nazionalità marocchina è stato arrestato a Mantova dopo aver aggredito la moglie con un tubo di metallo. Nell'abitazione si trovavano anche i due figli piccoli, di 9 e 4 anni, presenti durante l'episodio. La polizia è intervenuta sul posto e ha eseguito l'arresto. La famiglia coinvolta si trova ora sotto assistenza.

Ha preso il telefono mentre la madre urlava dal dolore e il padre continuava a colpirla. Ha composto il 112 e ha detto solo poche parole: “Correte, papà sta picchiando la mamma, aiutateci”. È stata la prontezza di un bambino di 9 anni a far scattare l’intervento dei soccorsi e a fermare l’ennesima violenza domestica. La vicenda si è consumata la sera di martedì 10 marzo in un’abitazione di Castiglione delle Stiviere, in provincia di Mantova. In casa, oltre alla coppia, c’erano anche i due figli piccoli, di 9 e 4 anni, costretti ad assistere alla scena. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri intervenuti sul posto, l’uomo, un 37enne di origine marocchina, già noto alle forze dell’ordine e in regime di affidamento in prova ai servizi sociali, avrebbe aggredito la moglie trentenne colpendola con un tubo metallico per futili motivi. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Mantova, picchia la moglie con un tubo di metallo: arrestato marocchino

Articoli correlati

Picchia la moglie con un tubo davanti ai figli piccoli: arrestato 37enne marocchinoCastiglione delle Stiviere (Mantova), 12 aprile 2026 – Un marocchino di 37 anni è stato arrestato dai carabinieri per lesioni personali aggravate con...

Picchia la moglie con un tubo di metallo, il figlio di 9 anni chiama il 112 in lacrime e lo fa arrestareUn dramma familiare evitato soltanto dal coraggio di un bambino di 9 anni, che dopo aver assistito alle violenze commesse contro la madre, ha preso...

Picchia la moglie con un tubo davanti ai figli , il bimbo di 9 anni chiama il 112 in lacrime

Una raccolta di contenuti su Mantova picchia la moglie con un tubo...

Temi più discussi: Picchia la moglie nel Mantovano, il figlio di 9 anni chiama il 112; Juve Stabia, ecco la terza maglia, con i rilievi di Villa Arianna; Siracusa-Giugliano 2-1, partono in vantaggio: l'errore di Broh porta avanti i siciliani; Pozzuoli, arrestato 25enne per spaccio: nascondeva 1600 euro nel microonde.

Picchia la moglie con un tubo di metallo, il figlio di 9 anni chiama il 112 in lacrime e lo fa arrestareLa violenza domestica è avvenuta in un'abitazione di Castiglione delle Stiviere, in provincia di Mantova. A evitare il peggio è stata proprio la segnalazione del piccolo: la donna, ferita e terrorizza ... today.it

Mantova, picchia la moglie con tubi di metallo: il figlio di 9 anni lo fa arrestare(Adnkronos) – Picchia la moglie con dei tubi di metallo. Il figlio di 9 anni assiste alle violenze e chiama il 112. E’ successo a Castiglione delle Stiviere, in provincia di Mantova la sera del 10 mar ... ilnapolionline.com

È successo a Castiglione delle Stiviere, in provincia di Mantova - facebook.com facebook

Mantova, picchia la moglie con un tubo di metallo: arrestato #mantova x.com