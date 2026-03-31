Beppe Grillo rivuole il M5s | causa a Conte per il simbolo

Un ex leader del Movimento 5 Stelle ha intentato una causa legale contro l'attuale leader del partito, chiedendo il ritorno del simbolo. La disputa riguarda il possesso e l'uso del simbolo del movimento politico. La vicenda si svolge in un contesto di tensioni interne, mentre il campo politico più ampio si prepara a nuove sfide dopo la vittoria del no al referendum.

Il fondatore porta in tribunale l'ex presidente del consiglio. La prima udienza è prevista per luglio Il campo largo sorride dopo la vittoria del no al referendum ma per Giuseppe Conte si presenta all'orizzonte un problema da risolvere. Beppe Grillo ha avviato in tribunale la causa per riprendersi il simbolo del Movimento 5 stelle. L'ex presidente del Consiglio dovrà quindi affrontare una battaglia legale che nei prossimi mesi entrerà nella sua fase decisiva. Il comico e l'associazione Movimento 5 stelle di Genova hanno notificato l'atto di citazione davanti al tribunale di Roma per rivendicare la titolarità del nome e del simbolo del partito guidato da Conte. 🔗 Leggi su Today.it

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