Benevento intascava tangenti | arrestato capo di gabinetto di Mastella

Un dirigente del Comune di Benevento è stato arrestato con l’accusa di aver intascato tangenti. L’operazione è stata avviata dopo la presentazione di una denuncia da parte di un cittadino. Il funzionario, che ricopre il ruolo di capo di gabinetto, è stato fermato dai carabinieri e portato in carcere. L’indagine prosegue per chiarire eventuali coinvolgimenti e altri dettagli dell’accaduto.

Un dirigente del Comune di Benevento è stato arrestato in flagranza di reato mentre intascava una tangente di quattromila euro. Nei suoi confronti, l'accusa di concussione. A far scattare l'operazione è stata la denuncia sporta da un libero professionista, amministratore di una società di progettazione locale, che ha portato i carabinieri a fermare Gennaro Santamaria, 63enne capo di gabinetto del sindaco Clemente Mastella., Secondo il racconto dell'uomo, Santamaria avrebbe più volte abusato della sua posizione apicale all'interno dell'amministrazione pubblica per perseguitarlo e pretendere un'ingente somma di denaro in cambio dello sblocco di procedimenti amministrativi e pratiche edilizie. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Benevento, intascava tangenti: arrestato capo di gabinetto di Mastella Articoli correlati Comune di Benevento, arrestato il capo di gabinetto di Mastella: Gennaro Santamaria intascava una tangente da 4.000 euroIl dirigente del Comune, capo di gabinetto del sindaco Clemente Mastella, arrestato in flagranza. Benevento, il capo gabinetto di Mastella arrestato in flagranza per corruzione: stava intascando 4mila euro in contantiÈ stato arrestato in flagranza per concussione Gennaro Santamaria, capo di gabinetto del sindaco di Benevento Clemente Mastella. Approfondimenti e contenuti su Benevento intascava tangenti arrestato... Benevento, arrestato il capo di gabinetto Gennaro Santamaria: intascava una tangente da 4.000 euroIl dirigente del Comune, capo di gabinetto del sindaco Mastella, arrestato in flagranza. Sequestrate mazzette di banconote e e orologi di valore. fanpage.it Intasca tangente di 4.000 euro, arrestato dirigente del Comune di BeneventoBloccato dopo la denuncia presentata da un libero professionista. In casa aveva orologi di lusso e contanti per oltre 150mila euro ... rainews.it