Benevento | dirigente comunale arrestato per concussione sequestrati oltre 150mila euro in contanti e orologi di pregio

Un dirigente comunale di Benevento è stato arrestato con l'accusa di concussione. Durante l’operazione sono stati sequestrati oltre 150mila euro in contanti e diversi orologi di pregio. La Procura invita cittadini e professionisti a segnalare eventuali forme di pressione illecita. Sul caso sono in corso ulteriori indagini da parte delle autorità competenti.

La Procura di Benevento invita cittadini e professionisti a denunciare qualsiasi forma di pressione illecita. Nel tardo pomeriggio di ieri, i militari del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale dei Carabinieri di Benevento hanno eseguito l’arresto in flagranza di reato di un dirigente del Comune di Benevento, gravemente indiziato del delitto di concussione. In ossequio alle vigenti disposizioni di legge e a tutela delle garanzie costituzionali, si rende necessario evidenziare, con la massima fermezza, che il provvedimento eseguito è una misura pre-cautelare disposta nella fase delle indagini preliminari. Pertanto, per l’indagato vige il principio di non colpevolezza fino a un’eventuale sentenza definitiva di condanna. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Benevento: dirigente comunale arrestato per concussione, sequestrati oltre 150mila euro in contanti e orologi di pregio Articoli correlati Acireale, arrestato 18enne per spaccio di droga: sequestrati cocaina e oltre mille euro in contantiL'arresto è stato convalidato dall'Autorità Giudiziaria, che ha disposto per il giovane l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Oltre 150mila euro in contanti al valico di Como-Brogeda: maxi sanzione a una donna ucrainaComo, 20 febbraio 2026 – In viaggio verso l'Italia con 150mila euro in contanti per acquistare un appartamento in Liguria.