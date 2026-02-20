Oltre 150mila euro in contanti al valico di Como-Brogeda | maxi sanzione a una donna ucraina

Una donna ucraina è stata arrestata al valico di Como-Brogeda con oltre 150 mila euro in contanti. La motivazione è il tentativo di passare una somma superiore ai limiti consentiti senza dichiararla. La donna stava attraversando il confine in auto, quando i controlli hanno scoperto la grande quantità di denaro nascosta nel veicolo. La Guardia di Finanza ha sequestrato i soldi e applicato una sanzione di oltre 15 mila euro. L’episodio si è verificato questa mattina, durante una normale operazione di controllo di frontiera.

Como, 20 febbraio 2026 – Una donna ucraina residente in Italia è stata fermata mentre, a bordo di un'auto, stava varcando il valico autostradale di Como-Brogeda con 154.300 euro in contanti non dichiarati. Alla domanda di rito dei militari della guardia di finanza del gruppo di Ponte Chiasso se avesse con sè denaro superiore alla soglia dei diecimila euro, la donna ha dichiarato di portare con sé solo 5.000 euro. 08-04-2014 COMO CONTROLLI DOGANA BROGEDA GUARDIA DI FINANZA CONFINE VALICO FRONTIERA GDF FOTO CUSA 335 68 55 682 [email protected] Il controllo dell'auto. Avendo notato un comportamento nervoso da parte della viaggiatrice, che aumentava con il passare dei minuti, e la sua ritrosia a far avvicinare i militari al veicolo, la dichiarazione è stata ritenuta inattendibile ed è, quindi, stato eseguito un controllo più approfondito dell'automezzo.