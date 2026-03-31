Benevento dirigente comunale arrestato per concussione | scoperto archivio del contante da 157mila euro

Da virgilio.it 31 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un dirigente comunale è stato arrestato a Benevento con l’accusa di concussione. Secondo le indagini, avrebbe chiesto 70.000 euro a un professionista per agevolare lo sblocco di pratiche edilizie. Durante le operazioni, sono stati sequestrati circa 157.000 euro, trovati in un archivio contenente denaro in contanti.

Eseguito un arresto per concussione a Benevento, dove un dirigente comunale è stato fermato in flagranza di reato. L’uomo è gravemente indiziato di aver preteso somme di denaro da un professionista locale, in cambio dello sblocco di pratiche amministrative. L’azione è stata resa possibile grazie alla denuncia della vittima e ha portato anche al sequestro di una notevole quantità di contanti e beni di valore. Le indagini e l’arresto: la ricostruzione dei fatti Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’arresto è stato eseguito dal Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Benevento. Il dirigente comunale, colto in flagranza di reato, è stato raggiunto da una misura pre-cautelare nell’ambito delle indagini preliminari coordinate dalla Procura della Repubblica. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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